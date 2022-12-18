Автобус №67 временно не будет заезжать к ТЦ "МЕГА" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за гололеда 18 декабря автобус №67 не будет заезжать к ТЦ «МЕГА». Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

- Движение автобусов маршрута №67 временно осуществляется без заезда на остановку «ТЦ «Мега Икея» и остановку «ТЦ Мега Леруа Мерлен», - пояснили в ведомстве. – Ограничение действует на обоих направлениях движения.

Напомним, 18 декабря дороги и тротуары в Самаре покрылись коркой из-за ледяного дождя. На борьбу с последствиями разгула стихии вышли сотни дворников и дорожных рабочих. Но дождь будет продолжаться весь день. Городские власти и экстренные службы просят самарцев по возможности оставаться дома и ограничить поездки, пока не утихнет непогода.