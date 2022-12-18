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НовостиОбщество18 декабря 2022 9:53

На борьбу с последствиями ледяного дождя 18 декабря на улицы Самары вышли тысячи дворников и дорожных рабочих

По прогнозам синоптиков, стихия будет бушевать весь день
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Самаре. Фото: мэрия Самары

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Самаре. Фото: мэрия Самары

На борьбу с последствиями ледяного дождя на улицы Самары 18 декабря вышли тысячи дворников и дорожных рабочих. По данным мэрии, сегодня в уборке городских улиц задействовано 175 единиц техники и 2961 дорожный рабочий

В частности, сообщается, что территорию Ленинского района убирает 175 дворников, в Железнодорожном районе – около 300 человек.

На уборку территорий скверов и бульваров города вышло 21 единиц техники МП «Спецремстройзеленхоз» и 93 дворников. Городские парки поддерживают в порядке 55 дворников и 7 коммунальных машин, а набережной – 24 дворника и 7 единиц техники.

Главы районов лично контролируют работы.