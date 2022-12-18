Ледяной дождь доставил немало неприятностей жителям Фото: Ольга НОВИКОВА

В ночь на воскресенье, 18 декабря, Самарскую область накрыл ледяной дождь. Непогода бушевала всю ночь и утихать не собирается. Из-за разгула стихии на дорогах возникли аварийные ситуации, во дворах образовался настоящий каток, общественный транспорт вынужден менять маршруты, а в поле в Самарской области застрял московский поезд. Показываем последствия ледяного дождя в Самаре 18 декабря 2022.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ В САМАРЕ 18 ДЕКАБРЯ

Выйдя из дома утром в воскресенье, самарцы обнаружили ледяную корку буквально на всем. Тонкая наледь покрыла дороги и тротуары, ступеньки и автомобили.

- Пройти совершенно невозможно, просто нереально скользко, - предупреждают самарцы земляков в социальных сетях. - Лучше уж вообще без необходимости из дома сегодня не выходить.

Дороги покрылись ледяной коркой Фото: Ольга НОВИКОВА

Для борьбы с последствиями разгула стихии уже с шести утра на улицы вышли сотни дворников и более двух тысяч дорожных рабочих.

- Сегодня в уборке улиц задействовано 175 единиц техники и 2961 дорожный рабочий, - сообщили в департаменте городского хозяйства Самары.

Известно, что территорию Ленинского района убирают 175 дворников, скверы и бульвары – 93 дворника, самарские парки – 55 дворников, набережную Волги - 24 дворника и т.д.

С утра на улицах работают дворники и техника. Фото: администрация Самары

ПРОБЛЕМЫ НА ТРАССЕ М-5 ИЗ-ЗА ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ В САМАРЕ 18 ДЕКАБРЯ

Ледяной дождь в Самарской области 18 декабря вызвал серьезные затруднения на дорогах. Из-за гололеда оказалось ограничено движение сразу на нескольких участках федеральных трасс.

В ФКУ «Поволжуправтодор» сообщили о сложной ситуации на трассе М-5 «Урал» в тех местах, где дорога спускается вниз или поднимается наверх.

- Сложности наблюдаются на подъезде к Оренбургу, а также на автодороге А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном, - предупреждают дорожники.

Коммунальщики вышли на борьбу с последствиями стихии Фото: Ольга НОВИКОВА

Также известно о серьезном затруднении движения на 1078-м километре трассы М-5 в районе Черновки.

С последствиями ледяного дождя на трасах Самарской области сейчас борются более сотни спецмашин.

Для некоторых непогода стала поводом сделать необычные фото. Фото: соцести

АВТОБУСЫ ИЗМЕНИЛИ МАРШРУТ ИЗ-ЗА ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ В САМАРЕ 18 ДЕКАБРЯ

Серьезные проблемы возникли и у автомобилистов в городе. Машины покрылись равномерным тонким слоем льда, поэтому многие автолюбители просто не смогли сразу попасть внутрь авто.

- Пришлось отогревать замок, дверь примерзла намертво! – поделились автомобилисты в соцсетях.

На федеральных трассах в Самарской области движение затруднено Фото: Ольга НОВИКОВА

Если на главных городских улицах из-за интенсивного движения и реагентов лед почти везде растаял, то во дворах ситуация плачевная до сих пор. Результатом стали многочисленные ДТП. Так, напримпер, на остановке «Торговый городок» легковушка впечаталась в столб. А во дворе ЖК «Рассвет» из-за гололеда фургон при повороте не справился с управлением и задел два припаркованных легковых автомобиля.

Возникли сложности и у общественного транспорта. В департаменте транспорта пассажиров предупредили - автобус №67 временно не будет заезжать к ТЦ «МЕГА». Ограничения коснутся сразу двух остановок - «ТЦ «Мега Икея» и «ТЦ Мега Леруа Мерлен», причем в обоих направлениях.

Наледь покрыла даже ветки деревьев. Фото: Евгений ЕГОРОВ

ПОЕЗД МОСКВА-ТОЛЬЯТТИ ЗАСТРЯЛ В ПОЛЕ ИЗ-ЗА ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 18 ДЕКАБРЯ

А пассажиры поезда №066 «Москве-Тольятти» и вовсе оказались заложниками стихии. Пассажиры в соцсетях сообщили, что из-за наледи на проводах состав больше трех часов стоял в чистом поле между Сызранью и Жигулевском.

- В 8.20 по местному времени на станции "Сызрань" был задержан пассажирский поезд №066 "Москва-Тольятти", - прокомментировали в Куйбышевской железной дороге. - Задержка была вызвана техническими причинам. В настоящее время поезд следует по маршруту с отставанием от графика на 3 часа 42 минуты.

Улицы оказались в ледяном плену Фото: Евгений ЕГОРОВ

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ В САМАРЕ 18 ДЕКАБРЯ

В ГУ МЧС по Самарской области предупреждают - непогода утихнет нескоро. Весь день 18 декабря в регионе ожидаются сильные осадки, ледяной дождь и мокрый снег. Температура будет держаться около ноля градусов, однако порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Креативные самарцы уже нашли применение ледяной корочке Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Экстренные службы и городские власти призывают жителей соблюдать максимальную осторожность, без необходимости не выходить из дома и воздержаться от автомобильных поездок.