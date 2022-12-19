Межмуниципальные автобусы отменили в Самарской области из-за ледяного дождя

Автобусы не будут ходить, пока не улучшится обстановка на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области временно приостановили межмуниципальное и межрегиональное пассажирское сообщение. Такое решение приняли в ГИБДД из-за ледяного дождя, который обрушился на губернию в воскресенье, 18 декабря 2022 года.

- В связи со сложными погодными условиями принято решение о запрещении движения общественного транспорта, осуществляющего межмуниципальные и межрегиональные перевозки. До момента улучшения погодных условий, - сообщили в Управлении ГИБДД по Самарской области.

Насколько известно, если водители маршруток, которые курсируют между муниципалитетами, выйдут на линию, они будут считаться нарушителями. Их могут привлечь к ответственности. Жители региона сообщают в соцсетях, что приостановлено движение коммерческих автобусов № 127, 392, 429 и 492, которые ходят их Новокуйбышевска в Самару. Согласно информации на сайте Центрального автовокзала, временно отменены рейсы в Тольятти, Ульяновск, Димитровград, Казань, Отрадный и в другие города.

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