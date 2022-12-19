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НовостиОбщество19 декабря 2022 6:30

Межмуниципальные автобусы отменили в Самарской области из-за ледяного дождя

Запрет на пассажирские перевозки ввело Управление ГИБДД
Анастасия ФИЛАТОВА
Автобусы не будут ходить, пока не улучшится обстановка на дорогах

Автобусы не будут ходить, пока не улучшится обстановка на дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области временно приостановили межмуниципальное и межрегиональное пассажирское сообщение. Такое решение приняли в ГИБДД из-за ледяного дождя, который обрушился на губернию в воскресенье, 18 декабря 2022 года.

- В связи со сложными погодными условиями принято решение о запрещении движения общественного транспорта, осуществляющего межмуниципальные и межрегиональные перевозки. До момента улучшения погодных условий, - сообщили в Управлении ГИБДД по Самарской области.

Насколько известно, если водители маршруток, которые курсируют между муниципалитетами, выйдут на линию, они будут считаться нарушителями. Их могут привлечь к ответственности. Жители региона сообщают в соцсетях, что приостановлено движение коммерческих автобусов № 127, 392, 429 и 492, которые ходят их Новокуйбышевска в Самару. Согласно информации на сайте Центрального автовокзала, временно отменены рейсы в Тольятти, Ульяновск, Димитровград, Казань, Отрадный и в другие города.

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