Адреса травмпунктов напомнили самарцам после ледяного дождя 18 декабря 2022 года

Ледяной дождь превратил тротуары в каток
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В воскресенье, 18 декабря 2022 года, на Самарскую область обрушился ледяной дождь. В результате все покрылось коркой льда и тротуары превратились в каток. Падения в такую погоду неизбежны. В связи с этим Минздрав региона еще раз напомнил жителям, как и в чем ходить в гололед, а также выдал список адресов травмпунктов.
- Обувь должна быть удобной, устойчивой, с ребристой подошвой. Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков. Ходите медленно. Поднимаясь или опускаясь по ступеням, держитесь за перила. Учитесь падать: руки прижать к груди, ноги согнуть в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот, - отметили в ведомстве.
Адреса травмпунктов в Самаре:
- больница № 1 им. Н.И. Пирогова (ул. Полевая, 80а) круглосуточно;
- больница № 2 им. Н.А. Семашко (ул. Калинина, 32) круглосуточно;
- больница № 7 (ул. Крайняя, 17) круглосуточно;
- больница №10 (ул. Медицинская, 4б) круглосуточно;
- больница им. В.Д. Середавина, детский травмпункт, круглосуточно.
В Новокуйбышевске - ЦГБ (ул. Пирогова, 1) круглосуточно.
В Тольятти:
- поликлиника № 3 (ул. Цветной бульвар, 16) кабинет травматологической помощи, круглосуточно;
- больница № 2 (ул. Баныкина, 8) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.
В Сызрани - городская и районная больница (ул. Комарова, 1).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал