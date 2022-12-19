Адреса травмпунктов напомнили самарцам после ледяного дождя 18 декабря 2022 года

Ледяной дождь превратил тротуары в каток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 18 декабря 2022 года, на Самарскую область обрушился ледяной дождь. В результате все покрылось коркой льда и тротуары превратились в каток. Падения в такую погоду неизбежны. В связи с этим Минздрав региона еще раз напомнил жителям, как и в чем ходить в гололед, а также выдал список адресов травмпунктов.

- Обувь должна быть удобной, устойчивой, с ребристой подошвой. Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков. Ходите медленно. Поднимаясь или опускаясь по ступеням, держитесь за перила. Учитесь падать: руки прижать к груди, ноги согнуть в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот, - отметили в ведомстве.

Адреса травмпунктов в Самаре:

- больница № 1 им. Н.И. Пирогова (ул. Полевая, 80а) круглосуточно;

- больница № 2 им. Н.А. Семашко (ул. Калинина, 32) круглосуточно;

- больница № 7 (ул. Крайняя, 17) круглосуточно;

- больница №10 (ул. Медицинская, 4б) круглосуточно;

- больница им. В.Д. Середавина, детский травмпункт, круглосуточно.

В Новокуйбышевске - ЦГБ (ул. Пирогова, 1) круглосуточно.

В Тольятти:

- поликлиника № 3 (ул. Цветной бульвар, 16) кабинет травматологической помощи, круглосуточно;

- больница № 2 (ул. Баныкина, 8) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани - городская и районная больница (ул. Комарова, 1).

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