Тарифы на содержание уличных туалетов и выгребных ям утвердили в Самаре на 2023 год

Документ устанавливает размер платы на одного человека в месяц в рублях с учетом НДС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти утвердили тарифы на содержание уличных туалетов и выгребных ям в Самаре на 2023 год. Соответствующее постановление от 14 декабря опубликовано на сайте администрации Самары 16 декабря 2022 года.

Документ устанавливает размер платы на одного человека в месяц в рублях с учетом НДС следующие тарифы. Так, с 1 января 2023 года за содержание дворовых канализированных туалетов, включая отапливаемые надо будет платить 24,47 рублей, а с 1 июля следующего года – 25,94 рубля.

Помимо этого, с 1 января 2023 года за содержание дворовых выгребных туалетов установлена плата в размере 9,92 рубля, а с 1 июля следующего года данный тариф повысится до 10,52 рубля.

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