Ледяной дождь 18 декабря в Самарской области побил сразу три рекорда

Ледяной дождь стал причиной образования опасной наледи на улицах Фото: Евгений ЕГОРОВ

Ледяной дождь, который обрушился на Самарскую область 18 декабря 2022 года, установил новый рекорд. Свои показатели обновили сразу три метеостанции региона. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Так, абсолютный суточный максимум количества осадков вчера был перекрыт в Тольятти, Челно-Вершинах и Сызрани. В Автограде накануне выпало 9,6 мм осадков. Это на 1,5 мм больше, чем в 2016 году.

В Сызрани максимальное количество осадков 18 декабря составило 14,6 мм. Отклонение от предыдущего значения — 5,6 мм. Там оказался побит рекорд 2021 года.

Больше всего осадков вчера выпало в Челно-Вершинах — 14,7 мм. Это на 4,7 мм больше прежнего максимума. Ледяной дождь, который прошел в селе, побил рекорд 1989 года.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в Самарской области будет идти небольшой снег. В ночные часы ожидается мороз до -15 градусов.

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