Смертельное ДТП, задержка авиарейсов и отмена автобусов: что натворил ледяной дождь в Самарской области

Ледяной дождь превратил улицы Самары в бесплатный каток / Фото: Евгений Щекин

В воскресенье, 18 декабря 2022 года, Самарская область оказалась во власти ледяного дождя, из-за которого все улицы превратились в бесплатный каток. Непогода внесла коррективы в работу пассажирского транспорта и стала причиной многих ДТП. Рассказываем, что успел натворить ледяной дождь в регионе и что ждет жителей дальше.

Серьезные ДТП

Так, из-за гололеда 18 декабря 2022 года автобусы № 67 перестали заезжать к ТРК «Мега». Также он стал причиной ДТП во дворе ЖК «Рассвет». Фургон не удержался на скользком склоне и скатился на припаркованные машины. Сначала он врезался в одну легковушку, а потом ударил вторую. Еще одно ДТП из-за гололеда произошло в поселке Зубчаниновка на улице Магистральной. Около поворота на кладбище иномарка вылетела с дороги в кювет и опрокинулась на крышу. К счастью, обе аварии обошлись без пострадавших.

Ближе к вечеру в Самарской области произошло еще одно ДТП. На трассе Р-229 «Лада Ларгус» вылетела на встречную полосу и угодила под «КамАЗ». От легковушки почти ничего не осталось. Водитель и его пассажир погибли на месте. Из покореженной машины их доставали спасатели.

Отмена автобусов и авиарейсов

Еще одна неприятность постигла поезд Москва — Тольятти. Он застрял в поле из-за наледи на проводах. По словам пассажиров, состав простоял несколько часов. Из-за гололеда также временно приостановили движение межмуниципальных и межрегиональных автобусов. Сказалась непогода и на работе аэропорта Курумоч. Там задержали несколько рейсов.

- С 18 по 19 декабря 2022 года из-за дождя и образования наледи задержано 23 рейса. Один из них ушел на запасной аэродром в Оренбург, пять отменено решением авиакомпаний. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. В настоящее время аэропорт работает без ограничений на прием и отправление воздушных судов, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе самарского аэровокзала.

Рекорд по осадкам

Отметим, в течение всего дня коммунальщики активно боролись с гололедом. Однако из-за непрекращающегося дождя площадки приходилось обрабатывать по несколько раз. Всего за сутки в Самаре высыпали 140 тонн реагентов. Службы благоустройства работали и в ночь на 19 декабря 2022 года. Всего было задействовано 124 машины и 154 человека. Сегодня днем на улицы города выйдут 232 человека и 119 единиц техники.

По данным Приволжского УГМС, ледяной дождь 18 декабря 2022 года в Самарской области установил новые рекорды. Абсолютный суточный максимум количества осадков был перекрыт в Тольятти, Челно-Вершинах и Сызрани. Там выпало 9,6; 14,7 и 14,6 мм соответственно. Побиты рекорды 2016, 1989 и 2021 годов.

Детям разрешили остаться дома

В понедельник, 19 декабря 2022 года, в Самарской области продолжает действовать оранжевый уровень опасности. Ожидаются сложное гололедно-изморозевое отложение 20 мм и ветер с порывами 15-18 м/с (по северной половине). Жителям региона советуют по возможности не выходить из дома. Школьникам и студентам разрешили сегодня не приходить на учебу. При этом школы работают в обычном режиме. Если родители решат не приводить ребенка на уроки, то этот день не будет считаться пропуском без уважительной причины.

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