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НовостиОбщество19 декабря 2022 11:28

Концерту быть: комик Алексей Щербаков наконец-то добрался до Самары

Комик Алексей Щербаков благополучно добрался до Самары 19 декабря 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Артист выступит перед жителями Самары сегодня вечером

Артист выступит перед жителями Самары сегодня вечером

Фото: СОЦСЕТИ

Концерт Алексея Щербакова все-таки состоится в Самаре 19 декабря 2022 года. Комик наконец-то добрался до города. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

— Я добрался до Самары, хотя кто-то и переживал. Поэтому концерт сегодня состоится. Я уже в Самаре, гуляю по городу, — поделился артист, засняв путь в сторону ж/д вокзала.

Напомним, Алексей Щербаков должен был выступить в Самаре вечером 18 декабря 2022 года. Вылет его самолета был намечен на 10 утра. Однако из-за непогоды — ледяного дождя и наледи — рейс несколько раз откладывали. Комик просидел в аэропорту несколько часов. Поняв, что не успеет на концерт в Самаре, он решил его перенести на следующий день. Артист выступит перед горожанами во Дворце спорта вечером 19 декабря 2022 года.

Алексей Щербаков решил прогуляться перед концертом по Самаре

Алексей Щербаков решил прогуляться перед концертом по Самаре

Фото: СОЦСЕТИ

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