Концерту быть: комик Алексей Щербаков наконец-то добрался до Самары

Артист выступит перед жителями Самары сегодня вечером Фото: СОЦСЕТИ

Концерт Алексея Щербакова все-таки состоится в Самаре 19 декабря 2022 года. Комик наконец-то добрался до города. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

— Я добрался до Самары, хотя кто-то и переживал. Поэтому концерт сегодня состоится. Я уже в Самаре, гуляю по городу, — поделился артист, засняв путь в сторону ж/д вокзала.

Напомним, Алексей Щербаков должен был выступить в Самаре вечером 18 декабря 2022 года. Вылет его самолета был намечен на 10 утра. Однако из-за непогоды — ледяного дождя и наледи — рейс несколько раз откладывали. Комик просидел в аэропорту несколько часов. Поняв, что не успеет на концерт в Самаре, он решил его перенести на следующий день. Артист выступит перед горожанами во Дворце спорта вечером 19 декабря 2022 года.

Алексей Щербаков решил прогуляться перед концертом по Самаре Фото: СОЦСЕТИ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал