Пересохшее озеро парке «Молодежный» восстановят в Самаре в 2023 году

В 2022 году общественное пространство преобразили со стороны улицы Ново-Вокзальной Фото: администрация Самары

В Самаре планируют восстановить пересохшее озеро в парке «Молодежный». Водоему подарят вторую жизнь в 2023 году. Об этом на встрече с жителями Промышленного района рассказала глава города Елена Лапушкина.

- Изначально большинство проголосовало за создание искусственного фонтана на месте озера. Он подразумевал и строительство амфитеатра. Однако другая инициативная группа убедила всех, что необходимо оставить озеро. Поэтому в 2023 году мы восстановим водоем в парке «Молодежный», - поделилась мэр.

По словам Елены Лапушкиной, проект непростой. Специалистам предстоит вновь наполнить озеро водой. Это довольно затратные работы. Однако власти все равно исполнят решение жителей.

Напомним, в 2022 году в Самаре провели первый этап благоустройства парка «Молодежный». Общественное пространство преобразили со стороны улицы Ново-Вокзальной. В этой части парка появились детские площадки в эко-стиле, парковка, релакс-зоны, тропа здоровья, арт-объекты и др.

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