«Крылья Советов» отклонили предложение «Локомотива» по трансферу Пиняева и Глушенкова

Слухи отправляют Сергея Пиняева в "Локомотив" Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

В «Крыльях Советов» прокомментировали слухи о возможном переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив». По словам представителя пресс-службы самарцев, клуб получал предложение о переходе, но отклонил его.

- Футбольный клуб «Крылья Советов» получал запрос от «Локомотива» относительно возможности трансфера игроков нашей команды Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. «Крылья Советов» заинтересованы в сохранении обоих футболистов, поэтому данный запрос был нашим клубом отклонен. Вместе с тем контракты этих игроков содержат фиксированные суммы отступных, - приводит сообщение пресс-службы «КС» «Матч ТВ».

При этом в «Крыльях» не исключают возможность перехода Пиняева в другой клуб, но только при выплате отступных, которые в 10 раз выше суммы, которую «Крылья» заплатили за переход Пиняева в Самару.

В «КС» заявили, что прикладывают все силы, чтобы и Пиняев, и Глушенков остались, а также ищут усиление.

Напомним, сейчас «Крылья Советов» в отпуске, из которого команда вернется в январе. Перед возобновлением сезона РПЛ самарцы проведут три сбора в Турции. Сезон для подопечных Игоря Осинькина возобновится в конце февраля кубковой игрой против «Динамо».

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