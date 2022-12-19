Самарцы пожаловались на ожидание общественного транспорта в час пик

В Самаре погода продолжает капризничать. После ледяного дождя и наледи, областную столицу накрыл снегопад.

Горожане пожаловались на работу общественного транспорта в часы пик. Особенно остро проблема ощущается ранним утром. В социальных сетях пользователи отметили, что ждать автобусы и трамваи приходится дольше обычного. Когда все же транспорт прибывает, в большинстве случаев, салоны забиты битком.

- 34 и 41 автобусы тоже битком, там даже держаться не надо, все равно некуда падать, - отмечают местные жители в соцсетях.

Напомним, в областной столице коммунальные службы продолжают бороться с последствиями непогоды. Глава Самара поручила специалистам расчистить пешеходные дороги до наступления сильных морозов.

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