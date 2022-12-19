В Самаре из-за гололеда за помощью в травмпункт обратились более 149 человек

Службы продолжают бороться с последствиями непогоды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вчера Самару накрыл ледяной дождь. В результате сильных осадков, дороги областного центра покрылись наледью.

Многие пешеходы пострадали из-за «ледовых дорожек». Как сообщили PROGORODSAMARA, в больницу имени Пирогова образовалось целая очередь. Медики отметили, что только за прошедшие сутки за помощью обратилось 149 человек, 112 из которых получили травмы на улице. Жители получили повреждения и переломы со смещением.

Завидущий травмпунктом не рекомендует горожанам выходить на улицу в такую погоду. Если нет возможности остаться дома, следует передвигаться по улице осторожно и маленькими шагами. Отмечают, что пострадавших среди детей не так много – всего 18 человек.

Напомним, из-за непогоды школьникам и студентам разрешили не идти на учебу 19 декабря 2022 года. Однако окончательное решение остается за родителями детей.

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