Самарец показал, как проходит освоение территории бывшего подшипникового завода

На территории работает спецтехника. Фото: скриншот видео

Самарский городской блогер показал процесс строительства на территории бывшего подшипникового завода. На участке планируют возвести две высотки.

Ранее мы уже писали о планах застройщика. На территории появятся две ассиметричные башни и парковка. Эскизы жилого комплекса уже опубликованы. На участке, площадь которого составляется 1,04 га, возведут дома с жилыми секциями и пространствами для предпринимателей.

Судя по видео, опубликованному Евгением Щекиным в социальных сетях, специалисты уже приступили к работам. На территорию завезли спецтехнику.

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