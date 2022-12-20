Прокуратура Самары предупредила глав районов об ответственности за некачественную уборку улиц

В областной столице провели проверку работы коммунальщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре после температурных перепадов коммунальные службы обязались устранить последствия непогоды. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили нарушения в их работе.

По сообщению прокуратуры региона, всем главам района областной столицы объявили о ненадлежащей работе. Помимо этого, специалисты внесли представления об устранении нарушений законодательства в сфере безопасного движения. Ответственных лиц пригласили в отделения.

Также в адрес МП «Благоустройство» внесли представление, которое на данный момент находится на рассмотрении. В отношении юридического лица возбуждено административное дело. Напомним, в Самаре из-за гололеда в медицинское учреждение за помощью обратились 149 человек. И это только за один день.

ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.