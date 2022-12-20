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НовостиОбщество20 декабря 2022 16:01

В Самарской области дорожники пытаются восстановить проезд на участке трассы М-5

Дорогу покрыл лед
Алена ПРОВКИНА
Специалисты борются с последствиями непогоды

Специалисты борются с последствиями непогоды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает бушевать непогода. Специалисты пытаются восстановить дорожное движение по трассе М-5 «Урал».

Согласно предоставленной информации, на данный момент движение на спусках и подъемах от Жигулевской горы до села Большая Рязань затруднено. Всему виной гололед. На месте работает пять единиц техники, они осуществляют противогололедную обработку. Движение регулируют сотрудники ГИБДД.

ФКУ «Поволжуправтодор» призывает автолюбителей быть аккуратнее. Необходимо выбирать скоростной режим, который будет соответствовать погодным условия.

Напомним, в областной столице прокуратура внесла представления всем главам районов. В Самаре нашли нарушения в работе служб, обеспечивающих уборку снега и наледи.

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