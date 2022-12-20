СМИ: лучший бомбардир РПЛ Сычевой перешел в «Крылья Советов»

В первой половине сезона Сычевой забил 14 мячей. Фото: ФК "Оренбург".

Первым новичком «Крыльев Советов» в зимней паузе станет форвард Владимир Сычевой. 26-летний футболист уже подписал контракт с самарским клубом, уверяет «РБ-Спорт».

В первой половине сезона Сычевой, выступая за «Оренбург», забил 14 мячей. С этим показателем, наряду со спартаковцем Промесом, он возглавляет гонку бомбардиров российского первенства.

Помимо высокой результативности, Сычевой проявил себя и как яркая медийная фигура, регулярно устраивая различные перформансы на матчах и по их окончании.

По информации РБ, выкупная сумма за игрока составила 100 млн рублей. Перейдя в «Крылья», футболист единовременно получит 35 млн, а ежемесячная зарплата форварда составит 4 млн рублей в месяц. Такая же зарплата в свое время была в «Крыльях», например, у Дмитрия Комбарова. По сведениям из некоторых источников, у Сычевого был вариант перехода в более статусный клуб, но он выбрал продолжение карьеры в «Крыльях».

Напомним, ранее сообщалось, что «Крылья» покинут Максим Глушенков и Сергей Пиняев, однако в клубе сообщили, что отклонили предложение «Локомотива».