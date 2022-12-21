Футболист Владимир Сычевой подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов»

Ежемесячная зарплата игрока составит 4 миллиона рублей в месяц. Фото: ФК "Оренбург"

Форвард Владимир Сычевой подписал контракт с самарским клубом «Крылья Советов». Самарцы выплатят за 26-летнего футболиста 100 миллионов отступных, сообщает «РБ-Спорт».

Есть информация, что договор игрока с «Крыльями» предусматривает отступные только дня одной команды – для «Зенита». В рамках нынешнего сезона чемпионата России нападающий сыграл в 15 матчах, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи.

Футболисту был предложен контракт на 3,5 года. При переходе в футбольный клуб «Крылья Советов» Владимир Сычевой единовременно получит 35 миллионов рублей, а его ежемесячная зарплата составит 4 миллиона рублей в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «Крыльях» подтвердили получение запроса на трансфер Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

Пресс-служба клуба сообщила, какой ответ дали «Крылья» (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.