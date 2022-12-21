Жителей Самары приглашают поучаствовать в опросе о спортивных занятиях до 31 декабря

Анкетирование проводит департамент физической культуры и спорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти пригласили жителей Самары принять участие в опросе о практикуемых занятиях спортом. Пройти его можно на портале «Госуслуги. Решаем вместе» до 31 декабря 2022 года.

— Тема опроса звучит следующим образом: «Каким видом спорта Вы (Ваш ребенок) занимаетесь?», — рассказали в администрации Самары.

Полученные результаты планируется использовать в дальнейшей работе. Анкетирование проводит департамент физической культуры и спорта для повышения качества работы.

Ранее в правительстве Самарской области сообщали, что доля самарцев, занимающихся спортом, в этом году выросла до 51,5%. Во многом этому способствует развитие спортивной инфраструктуры в регионе. За 5 лет в регионе построено и реконструировано более 135 объектов.

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