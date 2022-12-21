Власти опубликовали адреса более 120 катков, которые будут работать зимой в Самаре

Сейчас специалисты каждый день ведут работу по заливке катков и подготовке оборудования. Фото: МАУ "Парки Самары"

Зимой 2022-2023 годов в Самаре будут работать более 120 катков. Власти опубликовали полный список адресов на сайте городской администрации.

— Любителей активного отдыха смогут провести досуг на катках, расположенных на площади Славы, площади Куйбышева, на набережной, в парках, на территориях образовательных учреждений и во дворах, — рассказали в администрации Самары.

Ответственность следить за состоянием и качеством ледового покрытия возложена на организации, на территории которой располагаются катки. Сейчас специалисты каждый день ведут работу по заливке катков и подготовке оборудования. При благоприятных погодных условиях они будут готовы к Новому году.

Напомним, недавно открывшиеся катки в парках Гагарина, Дружбы, Победы и 50-летия Октября временно закрыли. Из-за погодных условий их покрытие сильно повредилось.

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