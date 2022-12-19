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НовостиОбщество19 декабря 2022 10:29

В четырех самарских парках остановили работу катков из-за погодных условий

Когда температурный режим позволит, специалисты проведут восстановительные работы
Ирина СИНЕГУБОВА
В связи со сложившимися погодными условиями ледяное покрытие на катках оказалось сильно нарушено.

В связи со сложившимися погодными условиями ледяное покрытие на катках оказалось сильно нарушено.

Фото: администрация Самары

В Самаре из-за экстремальной погоды четыре бесплатных катка прекратили работу. Речь идет о ледовых площадках в парках Гагарина, Дружбы, Победы и 50-летия Октября.

— В связи со сложившимися погодными условиями ледяное покрытие на катках оказалось сильно нарушено. Когда температурный режим позволит, проведем восстановительные работы, — сообщили в администрации Самары.

Напомним, первым открылся городской каток в парке 50-летия Октября. Это произошло 9 декабря 2022 года. Затем в пятнадцатых числах подтянулись три других. Стало известно, что ледяной дождь 18 декабря в Самарской области побил сразу три рекорда и натворил много бед.

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