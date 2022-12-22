Стоимость проезда в транспорте Самары не будут поднимать в 2023 году

Проезд в транспорте по-прежнему будет стоить 35 рублей при наличном расчете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, изменится ли стоимость проезда в общественном транспорте Самары в 2023 году. В городской мэрии заверили, что тарифы останутся на прежнем уровне.

— Изменение стоимости проезда в 2023 году не планируется, — сообщили в администрации Самары.

Напомним, последнее повышение цен было 1 января 2022 года. С этого времени проезд в муниципальном транспорте за наличку обходится в 35 рублей, по карте — 32 рубля. Такой тариф установили на два года. То есть он не будет меняться до 2024-го. Однако небольшие корректировки в 2023 году все же возможны. В Самаре на автобусном маршруте № 5д хотят ввести пересадочный талон.

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