На автобусном маршруте Самары № 5д власти планируют ввести пересадочный билет

Это планировали сделать до конца 2022 года, но видимо планы сдвинутся уже на 2023 год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре власти еще с лета говорят о планах ввести пересадочные билеты на общественном транспорте. Первыми они должны появиться на автобусах 5д маршрута, сообщал в эфире радио «Комсомольская правда» замглавы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

В минувших вторник, 20 декабря 2022 года, прошло заседание общественного совета при городском департаменте транспорта. Елена Лапушкина рассказала в своем телеграм-канале, что в настоящий момент продумываются проекты по внедрению пересадочного билета для разовых поездок.

Напомним, введение в пилотном варианте на автобусном маршруте Куйбышевского района пересадочного билета предварительно планировали до конца этого года, но видимо планы сдвинутся уже на 2023 год.

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