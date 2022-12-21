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НовостиОбщество21 декабря 2022 5:04

На автобусном маршруте Самары № 5д власти планируют ввести пересадочный билет

Власти продумывают проекты по внедрению пересадочного билета для разовых поездок
Ирина СИНЕГУБОВА
Это планировали сделать до конца 2022 года, но видимо планы сдвинутся уже на 2023 год.

Это планировали сделать до конца 2022 года, но видимо планы сдвинутся уже на 2023 год.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре власти еще с лета говорят о планах ввести пересадочные билеты на общественном транспорте. Первыми они должны появиться на автобусах 5д маршрута, сообщал в эфире радио «Комсомольская правда» замглавы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

В минувших вторник, 20 декабря 2022 года, прошло заседание общественного совета при городском департаменте транспорта. Елена Лапушкина рассказала в своем телеграм-канале, что в настоящий момент продумываются проекты по внедрению пересадочного билета для разовых поездок.

Напомним, введение в пилотном варианте на автобусном маршруте Куйбышевского района пересадочного билета предварительно планировали до конца этого года, но видимо планы сдвинутся уже на 2023 год.

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