Огни зажгли на главной елке Самары 21 декабря 2022 года

Площадь Куйбышева преобразилась к Новому году Фото: Скриншот с видео

В Самаре зажгли огни на главной елке города. Она установлена на площади имени В.В. Куйбышева. Местный блогер Евгений Щекин в среду, 21 декабря 2022 года, снял на видео, как засиял главный символ Нового года.

Напомним, уже несколько лет подряд на площади Куйбышева устанавливают один и тот же новогодний комплекс. Он состоит из семи елок — главной высотой 25 метров и шести ее «младших сестер» (две по 11 метров и четыре по 7 метров). Праздничные «деревья» украшают разноцветными игрушками-шарами и медиагирлняндами. Все это позволяет показывать на елках различные тематические сюжеты.

Накануне на елках можно было увидеть «танец» оранжево-красных линий. Выглядело красиво и завораживающе. Однако некоторые самарцы считают, что лучше бы на главной площади города установили настоящую елку, а не электронную.

Напомним, в преддверии Нового года на площади Куйбышева залили два катка. Также в течение всей зимы там можно будет покататься на деревянной горке.

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