Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 7:02

Деревянную горку установят на площади Куйбышева в Самаре в декабре 2022 года

Зимний аттракцион будет предназначен для катания на тюбингах
Анастасия ФИЛАТОВА
Горка на главной площади Самары будет работать до конца зимы

Горка на главной площади Самары будет работать до конца зимы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на площади имени В.В. Куйбышева вновь установят деревянную горку. Юные жители города смогут кататься на зимнем аттракционе на тюбингах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Власти уже провели торги и нашли подрядчика, который установит на главной площади Самары деревянную двускатную горку. Стоимость работ по монтажу аттракциона и его обслуживанию в течение зимнего периода оценили в 1,8 млн рублей. Планируется, что горка будет работать с 25 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года. Ее должны демонтировать 15 марта.

Напомним, площадь имени В.В. Куйбышева уже начали украшать к Новому году. На прошлой неделе горожане заметили, что там появились семь каркасов для елок: один большой и шесть поменьше. Также перед театром оперы и балета обустроят два катка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал