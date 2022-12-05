Деревянную горку установят на площади Куйбышева в Самаре в декабре 2022 года

Горка на главной площади Самары будет работать до конца зимы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на площади имени В.В. Куйбышева вновь установят деревянную горку. Юные жители города смогут кататься на зимнем аттракционе на тюбингах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Власти уже провели торги и нашли подрядчика, который установит на главной площади Самары деревянную двускатную горку. Стоимость работ по монтажу аттракциона и его обслуживанию в течение зимнего периода оценили в 1,8 млн рублей. Планируется, что горка будет работать с 25 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года. Ее должны демонтировать 15 марта.

Напомним, площадь имени В.В. Куйбышева уже начали украшать к Новому году. На прошлой неделе горожане заметили, что там появились семь каркасов для елок: один большой и шесть поменьше. Также перед театром оперы и балета обустроят два катка.

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