В мэрии Самары опровергли слухи о запрете петард на Новый год

Пиротехнику можно использовать только на открытых площадках Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Власти Самары опровергли информацию о запрете петард на Новый год. Ограничение на применение подобных изделий в городе не вводили. Об этом говорится в ответе мэрии на запрос «КП-Самара».

- На территории города запрет на реализацию и применение пиротехнических изделий бытового назначения не вводился. Жителям рекомендовано приобретать пиротехнику в разрешенных местах и использовать ее в соответствии с правилами противопожарного режима, а также инструкциями по эксплуатации, - сообщили «Комсомолке» в управлении гражданской защиты администрации Самары.

Напомним, ранее появились слухи, что в областной столице запретят запускать петарды и фейерверки с 23 декабря 2022 года по 23 января 2023 года. Однако в мэрии сообщили, что подобные ограничения вводить не будут. Так что те, кто уже приобрел пиротехнику на Новый год, могут ее использовать на открытых площадках. Запрещено применять подобные изделия в помещениях.

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