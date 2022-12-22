Глава Самары поручила коммунальщикам подготовиться к ночной борьбе со снегопадом

Коммунальные службы будут работать всю ночь, чтобы подготовить Самару к новому рабочему дню Фото: администрация Самары

На Самару и область надвигаются сильный мокрый снег и метель, при которой видимость упадет до 1-2 км. В связи с этим глава города Елена Лапушкина поручила коммунальщикам подготовиться к ночной борьбе со снегопадом.

- Поставила задачу всем коммунальным службам готовиться к работе в ночь в условиях снегопада, гололедицы и метели. МП «Благоустройство» должно обеспечить уборку улично-дорожной сети, обработку тротуаров, остановочных площадок, подходов и подъездов к соцобъектам противогололедными материалами, - написала Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

Планируется, что коммунальщики будут бороться с непогодой всю ночь, чтобы подготовить город к новому рабочему дню. Главам районов поручено контролировать ход и качество работ на своих территориях, а также координировать работу УК.

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