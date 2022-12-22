Самару сковали 9-балльные пробки вечером 22 декабря 2022 года

Улицы сковали пробки. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре затруднено движение по автомобильным дорогам. В областной столице фиксируют 9-балльные пробки.

Судя по данным карт, сложно проехать по улицам Лесной, Ново-Садовой, Мичурина, Арцыбушевской, Ленинской и Садовой. Регион накрыла сильная метель вечером в четверг, 22 декабря 2022 года. Автолюбителям рекомендуют быть аккуратнее на дорожных участках и не превышать скорость.

Напомним, непогода в губернии задержится до 23 декабря. Специалисты объявили желтый уровень опасности. В регионе усилится ветер до 15-18 метров в секунду.

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