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НовостиОбщество23 декабря 2022 11:58

Межвузовский кампус у стадиона «Солидарность Самара Арена» начнут строить в 2024 году

В следующем году специалисты приступят к проектированию
Ирина СИНЕГУБОВА
Проект Самарской области победил в федеральном конкурсе.

Проект Самарской области победил в федеральном конкурсе.

Фото: правительство Самарской области

В среду, 21 декабря 2022 года, на заседании общественной комиссии по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации обсудили строительство межвузовского кампуса.

— В 2023 году специалисты займутся проектированием, а в 2024 году планируется начать строительство кампуса, — сообщили в Губдуме.

Напомним, вблизи стадиона «Солидарность Самара Арена» планируется построить международный межвузовский кампус IT-направления, он будет рассчитан на 5 тысяч мест. Проект победил в федеральном конкурсе.

Это позволит усовершенствовать инфраструктуру Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва, который является ключевым вузом региона, а также обеспечить развитие аэрокосмической и IT-отраслей.

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