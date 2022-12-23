В Самаре Московское шоссе и улицу Ново-Садовую хотят сделать проспектами

Это межведомственный проект, на него планируют привлечь средства из разных источников. Фото: администрация Самары

Елена Лапушкина представила свои предложения по развитию Самары. Речь шла и о планах сделать улицу Ново-Садовую и Московское шоссе проспектами.

— Серьезного обновления требуют центральные артерии города, а именно улица Ново-Садовая и Московское шоссе. Они должны стать проспектами, — рассказала Елена Лапушкина конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы Самары.

Это межведомственный проект, на него планируют привлечь средства из разных источников. Елена Лапушкина утверждает, что эти улицы необходимо наполнить новым функционалом и сделать гостевыми маршрутами города.

В последние два года власти пытаются прислушиваться к мнению жителей и поддерживать инициативные проекты. Всего за 5 лет в городе реализовано около 780 проектов благоустройства с участием жителей. В их числе 47 крупных общественных пространства, таких как вертолетная площадка, сад баланса, первая очередь парка Молодежный и другие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.