Очередной этап реставрации клуба им. Дзержинского в Самаре оценили в 5,4 млн рублей

В здании хотят открыть музей самарской полиции
Фото: Google. Карты.
В Самаре ищут подрядчика для продолжения реставрации клуба имени Ф.Э. Дзержинского. Объект культурного наследия расположен на пересечении улиц Пионерской и Степана Разина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, в здании необходимо отреставрировать деревянные конструкции и детали, а также декоративно-художественные покраски, штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор. Срок выполнения работ — до 31 октября 2023 года. Заказчиком выступает министерство культуры РФ.
Итоги электронного аукциона подведут 20 января 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 5,4 млн рублей. Напомним, после обновления в здании планируют открыть музей самарской полиции.
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