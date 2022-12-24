Очередной этап реставрации клуба им. Дзержинского в Самаре оценили в 5,4 млн рублей

В здании хотят открыть музей самарской полиции Фото: Google. Карты.

В Самаре ищут подрядчика для продолжения реставрации клуба имени Ф.Э. Дзержинского. Объект культурного наследия расположен на пересечении улиц Пионерской и Степана Разина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в здании необходимо отреставрировать деревянные конструкции и детали, а также декоративно-художественные покраски, штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор. Срок выполнения работ — до 31 октября 2023 года. Заказчиком выступает министерство культуры РФ.

Итоги электронного аукциона подведут 20 января 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 5,4 млн рублей. Напомним, после обновления в здании планируют открыть музей самарской полиции.

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