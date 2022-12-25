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НовостиНаука25 декабря 2022 8:45

Самарский университет получит специальную часть гранта по программе «Приоритет 2030»

Это предполагает увеличение объема финансирования
Ирина СИНЕГУБОВА
Самарский университет уже является получателем базовой части гранта.

Самарский университет уже является получателем базовой части гранта.

Фото: правительство Самарской области

Самарский университет имени Королева получит специальную часть гранта по программе «Приоритет 2030». Итоги конкурса подвело Минобрнауки России.

— Всего четыре университета расширили перечень участников проекта, и мы в их числе. Победа в конкурсе очень значима для нас, — прокомментировал ректор университета Владимир Богатырев.

Это предполагает увеличение объема финансирования. Самарский университет уже является получателем базовой части гранта. Дополнительное финансирование позволит создавать новые продукты, услуги и сервисы в рамках стратегического проекта «Космос для жизни».

По словам ректора, в сфере аэрокосмических и геоинформационных технологий планируется разработка наноспутника CubeSat 6U для гиперспектрального зондирования. В авиационной сфере и двигателестроении будут организованы опытные производства БПЛА и малоразмерных газотурбинных двигателей.

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