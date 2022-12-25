Главный тренер «Крыльев» рассказал, что есть кандидаты для безболезненной замены Пиняева

В ноябре пиняев стал самым молодым дебютантом в истории сборной России. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, собирается ли клуб приобретать замену полузащитнику Сергею Пиняеву. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Напомним, Сергей Пиняев позвонил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и лично подтвердил, что уходит из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

— Наш спортивный отдел готов к этой ситуации. У нас есть определенные кандидаты. Мы хотим сделать все, чтобы безболезненно заменить Пиняева. Жизнь не стоит на месте, и команда не должна зависеть от потери одного человека, — сказал Игорь Осинькин.

Также главный тренер отметил, что осенью Пиняев был ярким и продуктивным игроком команды, который прогрессировал на глазах. Так, 18-летний футболист участвовал в 15 матчах сезона, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. В ноябре он стал самым молодым дебютантом в истории сборной России.

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