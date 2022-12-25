Сергей Пиняев лично сообщил Дмитрию Азарову о своем уходе из «Крыльев Советов»

Сергей Пиняев планирует встретиться с болельщиками лично, чтобы попрощаться уважительно. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Сергей Пиняев позвонил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и лично подтвердил уход из «Крыльев Советов». Видеозапись разговора опубликована на личной странице главы региона во Вконтакте.

— Душа лежит и к городу, и к команде, и к болельщикам, я принял такое решение и хотел сказать об этом вам лично, — сказал Сергей Пиняев.

Разговор длился около семи минут. Губернатор отметил, что уважительно относится к молодому игроку и его выбору, а также пожелал продолжать показывать достойную игру.

— Молодец, что позвонил, это тебя характеризует как мужчину. Понятно, что не рад я это слышать, скажу честно. Порадовало бы, если бы ты остался в клубе. Конечно я за родной клуб переживаю, и так будет всегда. Но я с уважением отношусь к тебе и желаю успехов. Надеюсь этот выбор не станет ошибкой, — ответил Дмитрий Азаров.

Также речь шла о дальнейших планах Пиняева. Глава региона отметил, что огромный потенциал футболиста может принести пользу не только отдельному клубу, но и всей стране.

— Главное, чтобы решение не тормозило твои цели. Я обещал, что «Крылья» помогут и поддержат тебя в твоих устремлениях, дадут возможности развития. И если будет предложение, о котором ты мечтал, никогда не будут палки в колеса вставлять. Я твой выбор уважаю, — подытожил Дмитрий Азаров.

Сергей Пиняев рассказал и о своей идее. Игрок думает встретиться с болельщиками лично, чтобы попрощаться уважительно.

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