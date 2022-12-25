Трамвайные линии от проспекта Ленина до Московского шоссе модернизируют в Самаре

Власти уже разработали пятилетнюю программу модернизации трамвайных линий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют модернизировать трамвайные линии от проспекта Ленина до Московского шоссе. Об этом стало известно во вторник, 20 декабря, на заседании общественного совета при городском департаменте транспорта.

Власти уже разработали пятилетнюю программу модернизации трамвайных линий от проспекта Ленина до Московского шоссе. Как сообщили в городской администрации, она предварительно согласована министерством транспорта Самарской области.

В 2020 и 2021 годах специалисты ФАУ «РОСДОРНИИ» подготовили документы транспортного планирования Самарско-Тольяттинской агломерации. Они предусматривают разные мероприятия по развитию транспортной отрасли, в том числе модернизацию трамвайных путей.

Напомним, в ближайшем времени власти планируют приобрести 12 новых трамвайных вагонов и один электробус с двумя зарядными станциями.

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