Двухэтажный поезд на южных направлениях очень востребован Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Двухэтажные поезда из Самары в Сочи вернутся в 2023 году. Это станет возможно благодаря получению 60 новых двухэтажных вагонов Куйбышевской железной дорогой. Рассказал о подобных планах на итоговой предновогодней пресс-конференции директор КбшЖД Вячеслав Дмитриев. Он отметил, что в приоритете для постановки таких вагонов - южные направления.

- В 2023 году мы планируем запустить двухэтажный поезд из Уфы до Имеритинского курорта. Он будет составной: 6 вагонов из Уфы и 5 из Самары, - отметил Вячеслав Дмитриев.

Напомним, что в 2022 году двухэтажный поезд летом ходил до Имеретинского курорта и был востребован самарцами. Теперь же возможностей станет больше. Также в РЖД рассматривают планы по запуску новых маршрутов до Крыма.