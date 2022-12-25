Стала известна судьба пропавшего высокого 16-летнего подростка в Самаре

о местонахождении молодого человека ничего не было никакой информации. Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Появилась новая информация о судьбе пропавшего в Самаре высокого 16-летнего подростка Кирилла С. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» во Вконтакте.

Молодой человек был найден живым. С ним все в порядке, при этом не сообщаются подробности его пропажи. Напомним, по всей территории Самарской области волонтеры и близкие искали подростка два дня. С пятницы, 23 декабря 2022 года, о местонахождении молодого человека не было никакой информации.

Ранее сообщались приметы парня: рост 180 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. В день, когда Кирилл пропал, он был одет в голубую куртку с темными вставками, темно-серые джинсы и кроссовки.

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