Елена Лапушкина и Павел Чумак вышли в финал конкурса на пост мэра Самары

Кандидатуры будут рассмотрены в городской думе.

Стали известны имена финалистов конкурса на должность главы Самары. Отбор состоялся 23 декабря 2022 года. Изначально на мост претендовали 15 человек, однако до этапа личных собеседований дошли 13 кандидатов. Из них были выбраны двое. Они были рекомендованы для рассмотрения городской думой.

- В финал конкурса вышли действующая глава Самары и член Госсовета Елена Лапушкина и проректор по работе с молодежью в университете МИР, депутат Павел Чумак, - сообщили в городской думе.

Депутатам Самарской городской думы предстоит рассмотреть указанные кандидатуры. Решение станет известно 27 декабря 2022 года. Новый мэр будет избран на пятилетний срок.

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