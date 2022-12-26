«Дом с часами» в Самаре признан выявленным объектом культурного наследия

Здание расположено на улице Коммунистической, 5.

Дом купца Андрея Кожевникова, знакомый самарцам как “дом с часами”, вошел в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщается в приказе управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Напомним, здание находится на улице Коммунистической, 5 в Самаре. Оно было построено в 1860-1870 годы. Несколько лет назад объект исключили из перечня памятников архитектуры, признали аварийным и подлежащим сносу. Однако неравнодушные жители сумели его отстоять.

Летом 2022 года стартовала реконструкция “дома с часами”. Работы по восстановлению ведут волонтеры “Том Сойер Феста”. Им предстоит привести в порядок фасад здания, а также отреставрировать внутреннее убранство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.