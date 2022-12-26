Энергетики спасли спектакль в театре оперы и балета в Самаре

Сотрудники Самарской сетевой компании в короткие сроки восстановили линию, питающую театр

Энергетики спасли очередной спектакль в Самаре. На этот раз под угрозой срыва оказалась постановка «Москва — Черемушки», которую готовил театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича к показу 24 декабря 2022 года.

— В 13:43 в ходе строительства станции метро «Театральная» было порвано несколько ниток силового кабеля, которые обеспечивают электроснабжение гостиницы Lotte Hotel и Самарского академического театра оперы и балета, — сообщили в АО «Самарская сетевая компания».

Спектакль «Москва — Черемушки» должен был состояться вечером. Если бы не энергетики, которые оперативно восстановили линию, питающую театр, зрители бы так и не увидели его. Специалисты ССК спасли постановку — хоть и с небольшой задержкой, но ее все же показали.

Напомним, в прошлый раз под угрозой срыва оказался благотворительный спектакль «Случайное танго». 15 декабря 2022 года по той же причине было обесточено здание Дома офицеров Самарского гарнизона. Тогда энергетики за три часа построили временную воздушную линию и подали напряжение в зрительный зал.

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