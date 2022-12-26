Подразделения ГИБДД могут переехать к стадиону «Солидарность Арена» в Самаре летом 2023 года

О планах по переезду рассказал начальник регуправления ГИБДД Юрий Некрасов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стало известно, когда подразделения ГИБДД планируют переехать в новые здания у стадиона «Солидарность Арена» в Самаре. Полицейские могут справить новоселье уже летом 2023 года. Об этом во время прямой линии в соцсетях сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД по Самарской области полковник Юрий Некрасов.

- Надеемся, что переедем к лету следующего года, - сказал полицейский.

Напомним, комплекс зданий для правоохранителей начали строить в районе пересечения Московского и Волжского шоссе в 2020 году. Проект включает пятиэтажное здание УГИБДД и СБ ДПС, трехэтажное здание РЭО, одноэтажное здание госинспекторов РЭО. Также на площадке у «Солидарность Арены» планируется обустроить четырехэтажный спортивный комплекс, гаражи на сотню автомобилей, столовую, открытые автостоянки и два КПП.

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