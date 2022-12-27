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НовостиОбщество27 декабря 2022 4:10

В Самаре нового мэра определят 27 декабря 2022 года

Главу города изберут местные депутаты
Алена ПРОВКИНА
Комиссия определит главу города

Комиссия определит главу города

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре проходит конкурс по выбору главы города. В конкурсной комиссии ранее были представлены документы от 15 претендентов.

Выборы главы Самары состоятся во вторник, 27 декабря 2022 года. Мэра избирает дума из числа представленных кандидатов. Новый глава будет определен сроком на 5 дет. На данный момент было отобрано 2 претендента: действующий мэр Елена Лапушкина и проректор института «МИР» Павел Чумак.

Их избрали из 15 кандидатов, которые представляли свои программы и предложения по развитию города. Напомним, ранее двух претендентов не допустили до конкурса. Они не смогли предоставить справку о несудимости.

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