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НовостиОбщество27 декабря 2022 4:38

Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с семьями военнослужащих в Советском районе

Мэр передала подарки от губернатора
Алена ПРОВКИНА
Глава города встретилась с семьями военнослужащих

Глава города встретилась с семьями военнослужащих

Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с семьями военнослужащих в Советском районе. Родственники мобилизованных смогли задать вопросы.

По информации городской администрации, Елена Лапушкина обсудила решение многих проблем и вопросов, волнующих самарцев. В преддверии новогодних праздников мэр вручила семьями подарки от губернатора. Глава города отметила, что всегда готова помочь и оказать поддержку родственникам военнослужащих.

Напомним, уже сегодня определят нового главу города. В конкурсе отобрали двух кандидатов: действующий мэр Елена Лапушкина и проректор института «МИР» Павел Чумак.

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