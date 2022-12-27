Глава города встретилась с семьями военнослужащих
Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с семьями военнослужащих в Советском районе. Родственники мобилизованных смогли задать вопросы.
По информации городской администрации, Елена Лапушкина обсудила решение многих проблем и вопросов, волнующих самарцев. В преддверии новогодних праздников мэр вручила семьями подарки от губернатора. Глава города отметила, что всегда готова помочь и оказать поддержку родственникам военнослужащих.
Напомним, уже сегодня определят нового главу города. В конкурсе отобрали двух кандидатов: действующий мэр Елена Лапушкина и проректор института «МИР» Павел Чумак.
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