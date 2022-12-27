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НовостиОбщество27 декабря 2022 8:59

В Самаре планируют снести три аварийных дома в разных районах

Жильцы получат новые квартиры
Алена ПРОВКИНА
Горожанам предоставят новое жилье

Горожанам предоставят новое жилье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается комплексное развитие территорий и расселение жильцов аварийных домов. Еще три ветхих здания планируют снести.

Согласно опубликованному постановлению городской администрации, специалисты планируют снести дома в Кировском, Самарском и Ленинском районах – на улице Крупской, Садовой и в Ташкентском переулке. Дома изымут вместе с участками, а местных жителей расселят в новые квартиры.

Напомним, также планируют изъять шесть домов в двух районах областной столицы. Власти уже приступили к поиску подрядчика. Под демонтаж попали здания в Куйбышевском и Ленинском районах.

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