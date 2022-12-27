В Самаре массово сносят гаражи под будущую магистраль «Центральная»

На участке начали сносить гаражи. Фото: скриншот видео

В Самаре на территорию, где планируют проложить автомагистраль «Центральная», прибыла спецтехника. Рабочие начали сносить гаражные постройки.

Судя по опубликованному видео, гаражи увозят с участка. Кадры предоставил городской блогер Евгений Щекин. По слова автора видео, владельцы гаражей отметили, что срок для уборки им дали до 1 января. Еще в ноябре объявили торги по поиску подрядчика. Реализацию первого этапа проекта оценили в 8,6 миллиардов рублей.

Напомним, подрядчик обустроит новую дорогу и возведет два путепровода, один из которых появится на пересечении проспекта Карла Маркса. Другой - построят на пересечении магистрали с улицей Садовой.

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