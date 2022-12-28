В Самаре приступили к сносу дачных домиков на территории будущей магистрали «Центральная»

На участке остались руины. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты продолжают подготавливать территорию под строительство будущей магистрали «Центральная». Работники начали сносить дачные домики.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео в социальных сетях. На участке остались разломанные домики и руины. Ранее специалисты приступили к сносу гаражных построек. В комментариях пользователи отметили, что срок для уборки личных вещей был до 1 января 2023 года.

Напомним, первый этап строительства магистрали включает в себя участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Подрядчик обустроит новую дорогу и возведет два путепровода. Срок выполнения работ с начала лета 2023 года до 1 ноября 2025 года.

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