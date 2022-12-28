Эпидпорог по ОРВИ превышен в Самарской области на 187,1%

За неделю грипп подхватили 223 самарца, а ОРВИ - 36,5 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грипп и ОРВИ продолжают косить жителей Самарской области. Число заболевших растет с каждым днем. С 19 по 25 декабря 2022 года в регионе выявили 223 случая заражения гриппом и 36 588 — ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадозра.

— Число случаев заболевания гриппом среди совокупного населения выросло в 3,5 раза. Неделей ранее было зафиксировано 63 случая. Наиболее сильный рост заболеваемости отмечается среди детей 7-14 лет и людей 65+ (в 6 раз), — отмечают в ведомстве.

Что касается заболеваемости ОРВИ, то эпидпорог в Самарской области превышен на 187,1%. Среди людей от 15 лет и старше — на 358,6%. Число зараженных растет во всех возрастных группах, кроме детей 7-14 лет (снижение на 7,4%).

По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе циркулируют вирусы свиного гриппа — А (H1N1) и гриппа В, вируса парагриппа, аденовируса и риновируса. Специалисты отмечают, что наиболее эффективный способ защиты от них — прививка. В настоящее время вакцинацию прошли 1,4 млн человек. Это 45,4% от общего числа населения.

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