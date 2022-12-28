Два новых микрорайона построят у стадиона “Солидарность Арена” в Самаре

Реализация масштабного проекта стартует в 2025 году. Фото: правительство Самарской области

В Самаре появятся два новых микрорайона. Их возведут у стадиона “Солидарность Самара Арена” в рамках строительства межвузовского кампуса. Об этом стало известно на расширенном заседании президиума регионального Совета ректоров.

- Для строительства кампуса будет выделен участок размером 17 гектар. Здесь появятся два микрорайона: Спорт-сити, включающий в себя сам стадион, и Смарт-сити, - рассказал ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Владимир Богатырев.

В состав микрорайона Смарт-сити войдет кампус на 5 тысяч мест, коворкинг, бизнес-школа, спорткомплекс с бассейном, школа, детсад, парк-отель, жилая застройка, медицинский центр и ряд других объектов.

Реализация проекта обойдется в 20,4 млрд. рублей. Из них 9,8 млрд. рублей - федеральные средства, оставшаяся часть - инвестиции в рамках государственно-частного партнерства.

Приступить к строительству объекта планируется в 2025 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проект межвузовского кампуса Самарской области победил в федеральном конкурсе

Благодаря этому регион получит софинансирование на строительство объекта (подробности)