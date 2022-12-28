Самарец показал, как выглядит Волга в декабре 2022 года

Самарец показал реку с высоты. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Сергей Бобин показал, как выглядит Волга в декабре 2022 года. Автор видео назвал ее – «незамерзающей».

Из-за температурных перепадов и непогоды в регионе жители все еще жалуются на отсутствие настоящей зимы. В декабре столбик термометра поднимался до +2 градусов. Последствия непогоды не заставили себя долго ждать. За один день из-за наледи в травмпункт обратились 149 человек.

Напомним, погода в конце декабря и в начале января будет такой же непредсказуемой. В новогоднюю ночь температура воздуха опустится до -7 градусов. А уже 2 января ожидается потепление до +1 градуса.

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