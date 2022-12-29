Самару из-за сильного снегопада сковали пробки утром 29 декабря 2022 года

На дорогах образовались снежные заносы.
Фото: Наталья АРТЯКОВА
Утро 29 декабря 2022 года в Самаре началось с сильной метели. Обильный снегопад привел к снежным заносам на дорогах. В результате дороги областной столицы сковали пробки. Об этом сообщили местные жители.
– В 7 утра на дорогах уже были пробки. Людей на открытых пространствах сносило ветром. Дорожников видно не было, но во дворах активно работали дворники с лопатами, – поделились с «Комсомолкой» самарцы.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8 утра заторы достигли 6 баллов. Движение было особенно сильно затруднено по улицам Галактионовская и Рабочая.
Отметим, что накануне синоптики предупреждали жителей региона о предстоящей непогоде. По данным Приволжского УГМС, сильный снегопад сохранится в течение всего дня. В региональном ГУ МЧС просят жителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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